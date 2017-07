Saluto romano sarà reato? Proposta di legge: fino a 2 anni di carcere se lo fai in pubblico

ROMA – Fare il saluto romano in pubblico potrebbe costare fino a due anni di carcere. E’ una proposta di legge che la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando. Se andasse in porto, questa proposta andrebbe ad ampliare l’articolo 293-bis del codice penale concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Fare il saluto romano (alle manifestazioni, allo stadio o in altri eventi pubblici) al momento non è propriamente punito, nonostante la legge Scelba vieti l’apologia di fascismo da 65 anni.

Spiega l’AdnKronos: