ROMA – Una bestemmia e il logo della Sammontana. Questa la maglietta messa in vendita sul web che ha scatenato l’ira dell’azienda, che dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli ha querelato la pagina Facebook Welcome to favelas, seguita da oltre 500mila persone, per aver sfruttato il popolare logo unendolo ad una frase blasfema che fa rima proprio col marchio.

Selvaggia Lucarelli sul quotidiano Il Tirreno scrive che l’account Facebook della Sammontana le ha prontamente risposto dopo aver scoperto l’iniziativa e che ha fatto sapere che procederà per vie legali per tutelare il proprio marchio e la propria immagine: