ROMA – Samsung: tribunale Milano autorizza class action per le memorie bugiarde (2009-2014). Il Tribunale di Milano ha autorizzato la class action contro Samsung Italia portata avanti da Altroconsumo per le cosiddette ‘memorie bugiarde’. Ne dà notizia l’associazione dei consumatori.

L’ordinanza del tribunale di Milano. “Con un’ordinanza comunicata oggi – si legge nella nota – il Tribunale di Milano ha ammesso la class action di Altroconsumo contro Samsung Italia per i valori di memoria disponibile su smartphone e tablet dichiarati ma non corrispondenti al reale. Capacità di memoria inferiore sino al 40%, come rilevato in laboratorio da Altroconsumo. Una pratica commerciale ingannevole realizzata da Samsung che ha alterato le scelte dei consumatori, determinati all’acquisto di prodotti che in realtà non possedevano le caratteristiche tecniche indicate”.

Per Altroconsumo si tratta di “una decisione storica, perché legata a un’azione collettiva di risarcimento che nasce in Italia e i cui effetti ricadranno ovunque, investendo un colosso della telefonia e dell’elettronica presente sul mercato internazionale. L’obiettivo dell’azione di Altroconsumo è semplice e complesso insieme: eliminare le pratiche che negano la trasparenza vuol dire sgomberare elementi strutturali di disturbo allo sviluppo del mercato e alla fiducia dei consumatori. Imprese, operatori economici e consumatori non devono agire su fronti opposti”.

L’organizzazione di consumatori aveva denunciato la vicenda negli scorsi anni, sino ad arrivare all’atto di citazione presso il Tribunale a marzo del 2016. I consumatori che hanno acquistato uno smartphone o tablet da Samsung Italia nel periodo che va da agosto 2009 a dicembre 2014 potranno richiedere un rimborso per la pratica commerciale. Nel 2014, ricorda l’associazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato proprio Samsung per un milione di euro.

Samsung Electronics Italia, “nell’apprendere il contenuto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano relativa all’ammissione della class action avviata da Altroconsumo, esprime il proprio disaccordo per tale decisione e comunica che sta valutando la possibilità di proporre reclamo contro l’ordinanza”. Lo dice l’azienda in una nota, aggiungendo che “i fatti oggetto della decisione si riferiscono esclusivamente al periodo 2009-2014 e solo ad un numero molto limitato di vecchi modelli”.