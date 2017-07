ASTI – La zia fa retromarcia e investe il nipotino di appena 15 mesi sbucato all’improvviso dietro alla sua auto . La donna, 30 anni, l’ha travolto mentre faceva manovra nella casa del piccolo a San Damiano d’Asti nel pomeriggio del 15 luglio. Il piccolo è stato subito soccorso ma le ferite erano troppo gravi: è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Uno strazio terribile per i genitori del bambino e per la zia, che non si danno pace. “Poveri genitori, povero bambino”. Non si parla d’altro a San Damiano, il paese dell’Alto Monferrato che fa parte delle ‘Colline Alfieri’.

I genitori della vittima, romeni, vivono e lavorano da diversi anni nel Comune astigiano. Il padre muratore, la madre casalinga, con altri due figli maschi. L’assessore comunale Luca Quaglia ha commentato:

“Da quanto abbiamo appreso pare si sia trattato di un terribile incidente. E’ una disgrazia che ha lasciato tutti senza parole”.

La zia del bimbo stava andando a salutare la sorella. Una visita programmata per un arrivederci a dopo le vacanze e per abbracciare anche il nipotino. Ha raggiunto in auto la frazione di San Damiano ed è entrata nel cortile dell’abitazione, come faceva spesso. Ha inserito la retromarcia e fatto manovra per parcheggiare. Non si è accorta di nulla. Il bambino è sbucato all’improvviso, è stata una fatalità.

La donna non lo ha visto e non si è nemmeno accorta di averlo investito. Spento il motore, è scesa. Il suo adorato nipotino di 15 mesi era a terra, non si muoveva. Ha urlato, disperata, mentre la sorella usciva di casa di corsa. Le due donne hanno caricato il piccolo sull’auto, senza perdere tempo e lo hanno portato alla sede della Croce Rossa, non lontana.

Il personale medico in servizio ha soccorso il bimbo, lo ha stabilizzato in attesa dell’arrivo dell’Elisoccorso che l’ha portato all’ospedale infantile di Alessandria. Ma le sue condizioni si sono aggravate. Ore di apprensione, attesa e angoscia per la madre e la zia, nel reparto di terapia intensiva. La speranza è finita questa mattina quando il cuore del bimbo ha smesso di battere.