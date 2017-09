SAN GIMIGNANO (SIENA) – Rissa in carcere degenera e finisce in omicidio. E’ accaduto nel penitenziario di San Gimignano, in provincia di Siena.

Due detenuti, entrambi romeni, reclusi nel reparto di alta sicurezza, sabato sera, verso le 19:30, hanno litigato, sono passati alle mani e uno dei due ha colpito l’altro alla testa con un sgabello. Un colpo mortale, che non ha lasciato scampo all’uomo. Quando agenti e medici sono intervenuti, spiega Il Tirreno, l’uomo era agonizzante ed è morto poco dopo.

Il detenuto ucciso aveva 56 anni ed era stato condannato all’ergastolo per omicidio. Anche l’aggressore era dentro per omicidio, e avrebbe finito di scontare la pena nel 2030. Adesso è piantonato in isolamento, per evitare ritorsioni di altri detenuti.

Il garante dei detenuti della Toscana, Franco Corleone, parla di “situazione deplorevole”. Secondo quanto riferisce il quotidiano toscano,