PADOVA – Drammatico incidente nella notte tra martedì e mercoledì 13 settembre, intorno alle due, sulla Valsugana a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Lo scontro è avvenuto tra una macchina, una Twingo, e un camion che trasportava pollame. Due le vittime: Chiara Maschio, 20 anni, di Bassano che era alla guida della Twingo e il passeggero Filippo Miotti, 23enne padovano residente a Marostica. Un terzo amico è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La Renaul Twingo con i tre giovani a bordo stava viaggiando in direzione Bassano quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente contro un camion guidato da un 42enne di Cittadella. Il 42enne è ancora sotto choc.