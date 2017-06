CASERTA – A San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, due agenti di polizia, nella serata di martedì, hanno salvato la vita ad un uomo, colto improvvisamente da infarto.

L’uomo, in sella al suo scooter, stava percorrendo l’Autostrada A1 quando si è improvvisamente sentito male, riuscendo ad accostare in una piazzola di sosta. È qui che l’hanno notato due agenti della sezione della Polizia della Stradale di Napoli Nord, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, attirati proprio dallo scooter fermo.

Una volta avvicinatisi, i poliziotti si sono accorti che accanto al mezzo, disteso per terra, c’era il suo guidatore, cianotico e con una mano che stringeva il petto. I due agenti hanno subito allertato il 118 e non hanno perso tempo per praticare all’uomo le manovre di rianimazione, che di fatto gli hanno salvato la vita.

Provvidenziale anche l’intervento degli uomini della vigilanza del vicino Centro Commerciale Campania, che in auto avevano una cannula di Guedel, apparecchio che applicato al paziente in arresto cardiaco impedisce l’ostruzione delle vie aeree.