BRINDISI – Incidente sulla statale nei pressi di San Vito dei Normanni, comune in provincia di Brindisi. Un automobilista si è schiantato contro uno dei paletti del rondò posto di fronte alla caserma Carlotto invadendo la piazzola.

Solo pochi giorni fa un episodio simile si è verificato in corrispondenza dell’altra rotonda della strada, anche questa non illuminata. E’ accaduto in tarda serata, quando un uomo di San Vito dei Normanni stava rincasando. Il 37enne era alla guida di un’auto di piccola cilindrata, una Scenic XMod.