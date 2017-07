TRAPANI – Un incendio divampato a San Vito Lo Capo (Trapani) sta lambendo il villaggio turistico Calampiso che ospita circa 700 turisti. La struttura è stata tempestivamente evacuata: tutti gli ospiti del villaggio sono stati portati via con le barche. Le fiamme attorno alla struttura, dicono i vigili del fuoco, sono state circoscritte.

Il sindaco Matteo Rizzo ha lanciato un appello sui social network per chiedere a chiunque fosse in possesso di imbarcazioni in buono stato di raggiungere il porticciolo per dare un aiuto nelle operazioni di sgombero. “E’ urgentissimo!”, scrive il sindaco.

I pompieri continuano a lavorare per impedire la nascita di nuovi focolai. Anche un baglio vicino al resort è stato evacuato.

I turisti si trovano ora in una scuola elementare a San Vito lo Capo, “in attesa di fare rientro nella struttura”, ha spiegato Alfio La Ferla, direttore della Tmc, la società che gestisce i servizi alberghieri della struttura. A Calampiso, che dispone complessivamente di circa 1200 posti letto, gli ospiti sono infatti suddivisi tra appartamenti in multiproprietà e alcune camere d’albergo.

“L’incendio – spiega il direttore – si è sviluppato dalla montagna di contrada Sauci e le fiamme sono state spinte verso il villaggio dal forte vento. Per questo motivo è stata decisa l’evacuazione avvenuta via mare con le motovedette della Guardia Costiera e con alcune imbarcazioni di volontari che hanno partecipato alle operazioni di soccorso. In questo momento le fiamme sono state quasi del tutto domate, ma aspettiamo lo spegnimento degli ultimi focolai e il via libera delle autorità per riportare gli ospiti, via terra, nella struttura”.

Calampiso, che si trova al confine con la splendida riserva naturale dello Zingaro, è stato minacciato in diverse occasioni dagli incendi spesso appiccati da piromani. L’anno scorso alcune centinaia di visitatori che erano all’interno della riserva trovarono riparo proprio nel villaggio; un’altra evacuazione via mare della struttura era avvenuta alcuni anni fa sempre per motivi precauzionali.

Da giorni la Sicilia è nella morsa del caldo e delle fiamme. La maggior parte dei roghi è di natura dolosa. In queste ore, secondo i dati della Protezione civile regionale, sono 125 i focolai che minacciano l’isola.

I più grandi stanno interessando le zone di Priolo, Catania, San Mauro Castelverde (Palermo) e San Vito Lo Capo (Trapani).

I Vigili del fuoco sono ancora impegnati a domare le fiamme nei pressi del residence Le Terrazze, a Tremestieri Etneo, alle porte di Catania, dove il fuoco ha danneggiato la mansarda di un’abitazione. Un altro rogo nei pressi del casello di San Gregorio di Catania dell’autostrada Catania – Messina. Altri incendi vengono segnalati a San Giovanni la Punta e Gravina di Catania, a Motta Sant’Anastasia e Misterbianco.

Incendio San Vito Lo Capo (Ansa)

Incendi Messina (Ansa)

Incendi Enna (Ansa)