ROMA – San Vittore Olona (To). Bimba di un anno ingerisce hashish trovato nel parco: prognosi riservata. Una bambina di un anno è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Legnano, per intossicazione cannabis. La piccola, a quanto si è appreso, avrebbe ingerito lo stupefacente mentre si trovava ai giardinetti a San Vittore Olona con i genitori, residenti in provincia di Torino. Su dove la neonata abbia trovato l’hashish, sono in corso le indagini della Polizia.

Il 26 agosto s’era verificato un caso analogo a Torre del Greco (Na), con un bambino 18 mesi finito anche lui in prognosi riservata dopo aver messo in bocca un pezzetto di “fumo”. Le sue condizioni poi sono migliorate. I genitori denunciati.