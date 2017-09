IMPERIA – Ha lasciato la figlia di tre mesi in auto con il finestrino leggermente aperto: è stato denunciato per abbandono di minore. Protagonista un padre francese di origini marocchine. Il fatto nel primo pomeriggio di ieri, 4 settembre, a Sanremo.

L’uomo, che ha ammesso di aver lasciato la piccola in auto, era andato con la moglie e l’altro figlio di sei anni in ospedale a trovare un parente. Nessun provvedimento per la madre che aveva preso con sé il figlio maschio.

E’ stato un automobilista che aveva parcheggiato nelle vicinanze dell’auto del francese a lanciare l’allarme al 112, richiamato dal pianto della bambina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l’auto e affidato la piccola ai carabinieri. La piccola, visitata in ospedale, sta bene.

“Sono venuto in ospedale per trovare mia moglie che ha partorito – racconta il testimone -. Ho posteggiato e a un certo punto ho sentito un bambino strillare. Mi sono avvicinato all’auto e ho visto la piccola disperata”.