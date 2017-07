Sant’Agnello (Sorrento), Antonino Esposito muore dopo un incidente col suo scooter

SANT’AGNELLO, SORRENTO – Scontro frontale a Sant’Agnello, in provincia di Napoli, tra due scooter. Un ragazzo di 20 anni, Antonino Esposito, trasportato in ospedale, è morto poco dopo.

L’incidente si è verificato a Sant’Agnello, lungo corso Italia, all’altezza dell’incrocio con via San Giuseppe. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Nello Gargiulo, e gli operatori del 118 che hanno trasferito Esposito all’ospedale di Sorrento. Qui le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. E, alla fine, il giovane non ce l’ha fatta. Sulla vicenda indagano i vigili urbani di Sant’Agnello, già impegnati a ricostruire la dinamica dello scontro per accertare eventuali responsabilità.