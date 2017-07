Sardegna, selfie col mare in burrasca: travolta da onda, 15enne muore

OLBIA – Si era messa in posa per scattare un selfie con la zia, alle spalle il mare in burrasca, quando un’onda l’ha travolta e trascinata via con sé. E’ finita in tragedia la vacanza di una ragazzina di appena 15 anni in Gallura. L’adolescente è morta annegata nel mare di Costa Paradiso a Trinità d’Agultu.

Secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto Torres, intervenuta sul posto con due motovedette, la ragazzina di origini ungheresi si era arrampicata con la zia su uno scoglio a picco sul mare per ammirare le onde in tempesta.

La giovane ha provato a scattare una fotografia con il cellulare quando un’onda alta sette metri l’ha trascinata in acqua e non le ha lasciato scampo.

Il corpo è stato recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco di Sassari con a bordo una equipe medica del 118 che ha tentato di rianimare la 15enne per oltre mezz’ora. Purtroppo per l’adolescente non c’è stato nulla da fare.