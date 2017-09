CAGLIARI – Guai per due turisti tedeschi che stavano tornando a casa dopo una vacanza in Sardegna. I due sono stati fermati all’aeroporto di Cagliari-Elmas durante i controlli dagli addetti della security, che hanno trovato nei loro bagagli due stalattiti. I due turisti, informa Claudio Zoccheddu su La Nuova Sardegna, dovranno pagare 1.700 euro di multa e risponderanno dell’accusa di furto e ricettazione.

La coppia si è presentata all’imbarco dell’aeroporto come se nulla fosse. Ha mostrato i documenti ai controlli, ha passato i bagagli sotto gli scanner. Ma gli addetti alla sicurezza hanno notato che qualcosa non andava dentro ai loro bagagli. E infatti era così, come scrive La Nuova Sardegna: