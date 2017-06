Sassari, carabiniere scappa dal matrimonio: lei porta tutti al ristorante

ROMA – Sassari, carabiniere promesso sposo si chiude in caserma: la sposa porta tutti al ristorante. A furia di aspettare davanti alla chiesa alla fine la fame ha reclamato i suoi diritti: deve averlo pensato una promessa sposa “sportiva” di Sassari. Il suo lui, il carabiniere promesso sposo ci aveva ripensato, è stato assalito dal panico, fatto sta che si era chiuso in caserma ad Alghero dove è distaccato e non ne ha voluto sapere dell’appuntamento davanti all’altare.

I suoi colleghi erano tutti ignari del matrimonio, nessuno che l’abbia sollecitato. A Sassari intanto l’attesa cresceva, ma a un certo punto la sposa deve essersene fatta una ragione. Che fare? Imbastire una piazzata epocale, denunciarlo ai carabinieri? Appetito e buon senso hanno prevalso. Dal momento che, come da tradizione, pranzo e rinfresco sono a carico della famiglia della sposa.

“Un giro di chiamate – segnala l’AdnKronos – e invitati e famiglia della donna hanno deciso di andare comunque al ristorante: ‘tanto – si sono detti – è tutto pagato'”.