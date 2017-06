Savona, al festival letterario applausi di carta: il rumore disturba una turista

SAVONA – Niente applausi al festival letterario “Parole ubikate in mare”, organizzato dalla libreria Ubik di Savona. Alla kermesse estiva che si svolge tra Celle Ligure, Albissola Marina e Savona si applaude coi cartelli, con su scritto “Applausi” appunto. Tutta colpa di una turista milanese, indispettita dal rumore dei troppi battimano, che ha sporto denuncia per disturbo della quiete pubblica.

Così grandi nomi del giornalismo come Federico Rampini e Ferruccio De Bortoli, del teatro come Lella Costa e scrittrici come Sveva Casati Modigliani, hanno dovuto accontentarsi di silenziosi applausi di carta. Per evitare che l’appuntamento letterario, tra i più seguiti dell’Estate, fosse costretto a chiudere.

Lo racconta Denise Giusto sul quotidiano La Stampa: