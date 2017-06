Savona, bagno col mare mosso: turisti travolti. Un morto, 3 salvi

SAVONA – Una violenta mareggiata ha travolto quattro turisti che facevano il bagno a Savona, nonostante le condizioni proibitive del mare. Una persona è morta annegata, altre tre sono state tratte in salvo dalla Capitaneria e dai Vigili del Fuoco.

E’ accaduto nella tarda mattinata di giovedì 29 giugno, nell’area del Prolungamento di Savona dove un gruppo di quattro turisti provenienti da Torino si era avventurato in mare nonostante le onde alte, il vento forte e le correnti di risacca. Due di loro sono stati aiutati a tornare a riva da alcune persone che si trovavano in spiaggia, un terzo è stato tratto in salvo dall’equipaggio di un elicottero e trasportato all’ospedale San Paolo di Savona per un principio di annegamento.

Una quarta persona, di circa 50 anni, è stata invece data per dispersa ma successivamente il suo corpo è stato ritrovato poco distante. La salma è stata trasferita all’obitorio del nosocomio savonese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Testimoni hanno visto il gruppo di quattro persone avventurarsi nel mare mosso, non riuscendo più a guadagnare la riva.

L’uomo morto annegato sarebbe uno straniero di origini moldave e residente a Torino. Il suo corpo è stato recuperato da un elicottero della Capitaneria di porto. Il turista era in vacanza a Savona con un gruppo di amici, tra cui una donna anche lei straniera e residente a Torino.

Una quinta persona ha rischiato di annegare sempre oggi a Savona, un giovane di 22 anni di Carcare, entroterra di Savona, che stava facendo il bagno nella stessa zona. E’ stato salvato dai soccorritori mentre le correnti lo trascinavano al largo.