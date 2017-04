SAVONA – E’ stato sorpreso a correre con l’auto che aveva appena rubato tra i giardini, rischiando di investire le persone presenti per le strade del Prolungamento di Savona. L’uomo, Vasili Vartic, è stato condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere e la sentenza lo ha fatto infuriare. “Ho solo rubato una macchina, non ho ucciso nessuno”, ha detto alla lettura della sentenza. Il moldavo ha protestato, ma il suo comportamento avrebbe potuto causare una strage come nel caso dell’americano Ethan Couch e i giudici stavolta ne hanno tenuto conto, condannandolo anche per tentato omicidio plurimo aggravato.

Il quotidiano Il Secolo XIX scrive che Vartic ha rubato un’auto la sera del 18 agosto 2016 e ha iniziato a guidare tra la folla ad alta velocità, rischiando di uccidere diverse persone. I giudici hanno voluto tenere conto del suo comportamento e del rischio a cui ha esposto le persone che si trovavano nei giardinetti e gli ha dato una condanna a 8 anni e 4 mesi con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato: