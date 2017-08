NAPOLI – Un vasto incendio è divampato nella zona di Cupa Perillo, nel quartiere napoletano di Scampia. Le fiamme si sono propagate da una vettura. Poi il fuoco ha divorato alcuni rifiuti depositati a ridosso di un campo nomadi, facendo levare una colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza.

La nube di fumo nero, che sta causando problemi anche a chi percorre l’asse mediano, è enorme ed è visibile in tutta l’area nord di Napoli. I cittadini sono barricati in casa. Preoccupazione e finestre chiuse per l’aria irrespirabile anche a Melito, Mugnano e parte di Giugliano. Decine e decine le chiamate a vigili del fuoco e forze dell’ordine. “Le fiamme sono proprio ai limiti delle nostre abitazioni” dicono a Il Mattino il consigliere Salvatore Passaro e l’attività Mario Pesce. “Abbiamo chiamato subito il 115, la situazione è veramente critica. Non possiamo più vivere in queste condizioni, gli incendi si susseguono ancora senza sosta e con spaventosa frequenza. Bisogna agire subito per riportare la situazione alla normalità”.

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle ore 14 ma è complicato domare il maxi incendio. Sono scoppiate anche bombole del gas ed andati a fuoco messi dell’Asia, auto e baracche. Al lavoro anche un elicottero. Si attendono rinforzi. Ci sarebbero anche residenti, tra cui bambini, intrappolati. A fuoco a Scampia sta andando una grossa quantità di rifiuti. Oggi altri roghi sono avvenuti a Giugliano e nel Casertano.