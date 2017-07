VICENZA – La moglie era dipendente dai social network, tanto “drogata” da perdere il contatto con la realtà e accusare il marito di maltrattamenti e lesioni. Accuse per cui l’uomo, Fulvio Drago, è stato allontanato dalla casa che divideva con la moglie Silvia Dalla Vecchia per sette mesi, fino a quando il giudice l’ha assolto. Ora Drago, 41 anni e residente a Schio in provincia di Vicenza, potrà tornare a casa e la moglie rischia una incriminazione per calunnia.

A raccontare la storia di Drago è Ivano Tolettini sul sito del Giornale di Vicenza, che scrive: