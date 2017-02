Sciopero aerei martedì 7 febbraio: tutti i voli garantiti

ROMA – Sciopero dei voli martedì 7 febbraio: l’Enav (Ente nazionale dell’assistenza di volo) ha indetto uno sciopero nazionale dalle 13:00 alle 17:00 indetto dall’organizzazione sindacale autonoma Fata Cisal. Lo fa sapere l’Enav, che assicura che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.

I voli garantiti sono quelli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

VOE 1264 VENEZIA (LIPZ) CATANIA (LICC)

VOE 1708 CTA (LICC) GOA (LIMJ)

RYR 8726/27 BARI (LIBD) CAGLIARI (LIEE) BARI (LIBD)

RYR 1030/20 TORINO (LIMF) CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)

RYR 3969 CAGLIARI (LIEE) BOLOGNA (LIPE)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Sono assicurati anche le partenze dei voli schedulati in orari antecedenti all’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, e gli arrivi a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero.

Sono garantiti anche tutti i voli intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza: