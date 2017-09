ROMA – Non bastava la pioggia degli ultimi giorni a mettere in difficoltà i cittadini di Roma. Il 12 settembre l’agenzia per la mobilità Atac ha confermato lo sciopero di 4 ore di bus, metro e treni della Roma Tpl indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal.

Nella Roma messa in ginocchio dal primo nubifragio arrivato domenica 10 settembre, ora i cittadini dovranno fare i conti anche con lo sciopero del servizio pubblico indetto il 12 settembre. Solo 4 ore, ma che saranno “ricche” di disagi con lo stop dalle 8.30 alle 12,30 di martedì. Sul sito dell’Atac si legge: