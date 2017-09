Sciopero dei trasporti Napoli: orari metro, bus e tram

NAPOLI – Oggi, giovedì 14 settembre, ci sarà uno sciopero del personale ANM, l’azienda del trasporto pubblico di Napoli. Lo sciopero durerà quattro ore, dalle 11 alle 15 e sarà coinvolto il personale delle stazioni e quello di autobus, tram e metropolitane, causando disagi a pendolari e viaggiatori.

Per quanto riguarda gli autobus, l’Anm informa che le ultime corse saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine dell’agitazione sindacale. Questi gli orari della metropolitana. Ultima corsa della linea 1 della metropolitana di Napoli: da Piscinola alle ore 10.26; da piazza Garibaldi ore 10.30. Prima corsa dopo lo sciopero: da Piscinola alle ore 15.14; da piazza Garibaldi alle ore 15.54. L’ultima corsa delle funicolari è prevista per le 10,50. La prima dopo lo sciopero per le 15,20.