SCIOPERO MEZZI ATM MILANO 20 luglio 2017: sospeso

SCIOPERO MEZZI MILANO – Lo sciopero dei mezzi, inizialmente previsto per giovedì 20 luglio, è stato sospeso. A renderlo noto è ATM. Si legge sul sito: “L’organizzazione sindacale FAISA CONFAIL ha sospeso lo sciopero Nazionale del trasporto pubblico locale previsto per giovedì 20 luglio. Il servizio di metropolitane e linee di superficie quindi sarà regolare per l’intera giornata”.

Martedì 25, secondo il calendario degli scioperi pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture, disagi invece per lo sciopero proclamato nel tpl di Bari e Trani dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e per i collegamenti marittimi di Liberty Lines in Sicilia. Il 26 sarà invece il giorno del trasporto aereo: Cub ha proclamato 4 ore di sciopero generale dei lavoratori dei lavoratori del comparto (dalle 13.00 alle 17.00). Lo stesso giorno incrocerà le braccia per 4 ore il personale navigante di cabina di Easy Jet aderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.