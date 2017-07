Sciopero mezzi Genova 17 luglio 2017 AMT: orari e fasce garantite

GENOVA SCIOPERO 17 LUGLIO 2017 – Lunedì 17 luglio 2017 l’organizzazione Sindacale Cub Trasporti Liguria ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale Amt (compresa la ferrovia Genova-Casella). Il personale viaggiante dalle 11.45 alle 15.45; il restante personale si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno. Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

Non si è registrata alcuna adesione per impianti speciali, metropolitana e Ferrovia Genova-Casella.

Altri scioperi. Il giorno peggiore rischia di essere però proprio giovedì 20. A Roma incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti Atac aderenti a Orsa e per 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) quelli dell’Unione sindacale di base. L’Usb ha invitato ad astenersi dal lavoro anche il personale della Ctp di Napoli, mentre a livello nazionale ha proposto l’astensione dal lavoro per 24 ore la sigla Faisa-Confail. Martedì 25, secondo il calendario degli scioperi pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture, disagi invece per lo sciopero proclamato nel tpl di Bari e Trani dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e per i collegamenti marittimi di Liberty Lines in Sicilia. Il 26 sarà invece il giorno del trasporto aereo: Cub ha proclamato 4 ore di sciopero generale dei lavoratori dei lavoratori del comparto (dalle 13.00 alle 17.00). Lo stesso giorno incrocerà le braccia per 4 ore il personale navigante di cabina di Easy Jet aderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.(ANSA).