Sciopero mezzi Milano 20 luglio 2017: orari e fasce garantite

MILANO – Giovedì 20 luglio un nuovo sciopero bloccherà per alcune ore il trasporto pubblico di Milano. A fermarsi per 24 ore gli aderenti a Faisa Confail e Sul. A Milano l’agitazione è prevista dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 a termine servizio. Questa sarà la terza agitazione in poco più di un mese – 16 giugno, 6 luglio, 20 luglio – dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, sempre più in lotta con il governo che – secondo i sindacati – starebbe spingendo per la privatizzazione di diverse aziende di Tpl con un’inevitabile ricaduta sui posti di lavoro e sulla sicurezza del futuro dei dipendenti.

Martedì 25, secondo il calendario degli scioperi pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture, disagi invece per lo sciopero proclamato nel tpl di Bari e Trani dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e per i collegamenti marittimi di Liberty Lines in Sicilia. Il 26 sarà invece il giorno del trasporto aereo: Cub ha proclamato 4 ore di sciopero generale dei lavoratori dei lavoratori del comparto (dalle 13.00 alle 17.00). Lo stesso giorno incrocerà le braccia per 4 ore il personale navigante di cabina di Easy Jet aderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.