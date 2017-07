Sciopero mezzi MILANO 6 luglio 2017: orari metro, tram e bus

SCIOPERO MEZZI MILANO 6 LUGLIO 2017 – Giovedì 6 luglio 2017 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico anche a Milano. A Milano lo sciopero è previsto dalle 18.00 alle 22.00. Questo il link al sito ufficiale di ATM per restare aggiornati in tempo reale. Parteciperanno allo sciopero anche i lavoratori di FERROVIENORD. Questo il link al sito ufficiale per controllare tutti gli aggiornamenti, Pertanto sono possibili ritardi, cancellazioni o variazioni sul servizio ferroviario Regionale e Suburbano sulle direttrici della rete FERROVIENORD [Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano; Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo]. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”. Possibili ripercussioni anche per i treni delle linee:

“S1” Saronno – Milano Passante – Lodi;

“S2” Mariano C. – Milano Passante – Milano Rogoredo;

“S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate; “

S13″ Milano Bovisa – Pavia.

Si consiglia di prestare attenzione alle informazioni presenti sui monitor ed agli annunci sonori diffusi nelle stazioni.

Inoltre, è possibile ricevere aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale attraverso l’APP di Trenord o consultando le relative pagine di direttrice.