Sciopero mezzi Roma 20 luglio 2017: orari e fasce garantite

ROMA – Giovedì 20 luglio un nuovo sciopero bloccherà per alcune ore il trasporto pubblico di Roma. A fermarsi gli aderenti a Faisa Confail e Sul (sciopero nazionale) e di Orsa e Usb (stop locali). Quindi due scioperi: uno dalle 8.30 alle 12.30 (Orsa e Usb) e uno di 24 ore (con fasce garantite fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20). Lo sciopero coinvolgerà anche il personale di Cotral. Come spiega Atac in un comunicato,bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo saranno interessati dalle agitazioni nazionali di 24 ore, proclamate dai sindacati Faisa Confail e Sul, e da quelle locali dell’Orsa e dell’Usb, rispettivamente di 24 e 4 ore (8,30-12,30). Le proteste di 24 ore di Faisa Confail e Sul e quella di 4 ore dell’Usb riguarderanno anche i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante gli scioperi di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. A rischio il servizio notturno da N1 ad N28 e la linea 913 con corse notturne nella notte tra il 19 ed il 20