Sciopero mezzi ROMA 6 luglio 2017: orari metro, tram e bus

SCIOPERO MEZZI ROMA 6 LUGLIO 2017 – Giovedì 6 luglio 2017 è previsto uno sciopero del trasporto pubblico anche a Roma.

A Roma lo sciopero organizzato dal Sul sarà di 24 ore, mentre quello dell’Usb e della Confail sarà di 4 (rispettivamente dalle 11 alle 15 e dalle 8,30 alle 12,30). Per lo sciopero di 24 ore le fasce garantite saranno fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Servizio dei bus notturni e della linea 913, non garantito nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Questo il link al sito ufficiale dell’Atac per controllare tutti gli aggiornamenti.

Lo sciopero coinvolgerà la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl.