ROMA – Lo sciopero dei trasporti Atac previsto per giovedì 20 luglio a Roma è stato ridotto a 4 ore nella fascia oraria 8:30 – 12:30. Lo ha comunicato con una nota la Prefettura di Roma.

“In data odierna, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale ha partecipato anche l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale – si legge nella nota – sono state altresì valutate le possibili ricadute, in termini di disagio per la cittadinanza, delle azioni di sciopero programmate alla luce di un complesso di fattori concomitanti – così come evidenziati, peraltro, a questa Prefettura dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – quali l’intenso flusso turistico in atto, il previsto aumento delle temperature, i frequenti incendi che, negli ultimi giorni, hanno reso necessaria anche la chiusura, per diverse ore, di importanti arterie stradali con ripercussioni negative sulla mobilità cittadina e, da ultimo, il concerto che si terrà a Capannelle dei Red H*t Chili Peppers al quale assisteranno circa 35.000 spettatori”.