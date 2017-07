Scuola, entro il 14 agosto assunzioni per 52mila docenti: l’annuncio della Fedeli

ROMA – Quest’anno le assunzioni dei nuovi insegnanti arriveranno entro il 14 agosto e saranno 52mila i posti per i nuovi docenti. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli illustrando le novità per l’avvio del nuovo anno scolastico. Le 52mila assunzioni sono possibili, ha spiegato il ministro, grazie all’intesa del 9 maggio con il Mef per l’attuazione della legge di bilancio.

Nel numero sono inclusi i 15.100 posti di organico di fatto assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell’organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato. Prima della Buona Scuola, ha ricordato Fedeli, le assunzioni erano in media 24mila l’anno. A maggio era stato anticipato che quest’questa estate, i 52 mila posti disponibili saranno suddivisi in tre tranche: il 60 per cento a favore di nuove assunzioni, il 30 per cento ai trasferimenti e il 10 per cento a passaggi di cattedra e di ruolo.

“Finora sono 5.200 i docenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, che cambiano Regione in base alla loro richiesta”, ha continuato la ministra al Miur. “Anche quest’anno – ha spiegato – la mobilità ha permesso a numerosi docenti di avvicinarsi al territorio di origine”. I risultati della mobilità dei docenti di scuola secondaria di secondo grado saranno pubblicati il 21 luglio. Fedeli ha ricordato che quest’anno la mobilità sarà su base volontaria: “Nessuno – ha detto – è stato costretto a spostarsi”.