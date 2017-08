PORDENONE – C’è anche Maria Rosaria Sciana, classe 1951, tra gli ausiliari, tecnici e amministrativi assunti in ruolo a Pordenone. Alla “tenera” età di 66 anni per Maria Rosaria l’incubo della precarietà è finalmente finito. Peccato che tra un anno o forse poco più dovrà lasciare nuovamente il tanto agognato posto fisso perché andrà in pensione.

Raggiunta dal Messaggero Veneto, l’ausiliaria intanto gioisce del traguardo raggiunto: “Sono felice del ruolo – ha detto – e fra un anno andrò forse in pensione”.

Con lei gioiscono anche una ventina di ausiliari, sei tecnici di laboratorio e una quindicina di amministrativi di segreteria. Clicca qui per consultare l’elenco degli assunti.

Per tutti gli altri invece ricomincia la trafila degli incarichi annuali. L’appuntamento è per venerdì 1 settembre, dalle 8.30 all’ex Provveditorato. In palio ci sono meno di cento posti, ma decine di spezzoni orari di servizio.