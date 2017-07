ROMA – Senigallia: accoltella la ex e un amico e muore lanciandosi nel vuoto. Non sopportava la fine della relazione con la sua ragazza. Per questo ieri, intorno a mezzanotte, un 21enne di Senigallia ha accoltellato la sua ex e un amico di questa, entrambi coetanei dell’aggressore, e si è lanciato nel vuoto. Il giovane è morto sul colpo; l’altro è ancora ricoverato in ospedale, e non è in pericolo di vita, mentre la ragazza è stata dimessa dopo le cure.

E’ accaduto in un condominio di quattro piani in via Podesti, appena fuori del centro storico, a ridosso della Statale Adriatica, dove la giovane vive con i genitori. Il 21nne, dopo un litigio con l’ex fidanzata, e dopo aver aggredito lei e l’amico con un coltello, è salito sulla terrazza condominiale e si è lasciato cadere nel vuoto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non vi sarebbero dubbi sui motivi del gesto, che sono esclusivamente di carattere sentimentale.