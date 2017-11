SENIGALLIA – L’hanno trovata morta nel suo appartamento di via Brandani a Senigallia, dopo che aveva avuto una violenta lite con il figlio. La vittima si chiamava Graziella Pasquinelli e aveva 73 anni. Uno dei figli della donna, Gianluca Barucca, di 35 anni, è stato portato in caserma per essere interrogato.

Le indagini sono coordinate dal pm di Ancona Ruggiero Dicuonzo. Poche le notizie che trapelano: di sicuro al momento si sa che la donna non sarebbe morta per cause accidentali o per un malore. Le hanno dato un colpo alla testa, inferto con un corpo contundente. Il medico legale Loredana Buscemi ha fatto la prima ricognizione cadaverica. La morte risalirebbe a molte ore prima del rinvenimento, addirittura a giovedì mattina. Il figlio della donna, Gianluca Barucca, è ancora sotto interrogatorio.

La donna abitava in un condominio di quattro piani, non si sa se con il figlio o da sola. Il corpo è stato trovato da altri parenti.