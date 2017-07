Serravalle, lasciano l’amico addormentato in auto e vanno a fare shopping: liberato dai vigili

ALESSANDRIA – Lasciano l’amico di 21 anni addormentato in auto sotto il sole e vanno a fare shopping. C’è voluto l’intervento della polizia municipale a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, per “salvare” un giovane francese rimasto più di tre ore nell’abitacolo della vettura con temperature esterne superiori ai trenta gradi. I vigili hanno dovuto sfondare un vetro laterale prima di fare uscire il ventunenne, dargli da bere e consegnarlo agli operatori del servizio di soccorso 118.

Il gruppetto di amici era arrivato a Serravalle da Chamonix, in Francia, per i saldi estivi. Dopo avere parcheggiato l’Audi A3 in uno spiazzo dell’area commerciale del Retail Park, il conducente e uno dei passeggeri sono scesi. Il ventunenne, al risveglio, ha attirato l’attenzione dei numerosi passanti e il personale di vigilanza del Centro ha chiamato la polizia municipale.

Gli amici, al ritorno, hanno spiegato di avere dimenticato che le chiusure centralizzate permettono l’apertura delle portiere solo dall’esterno.