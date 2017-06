Sestri Ponente, barca si rovescia in mare: salvati tre diportisti

GENOVA – Barca si rovescia nella marina di Sestri Ponente, a Genova. Ma per fortuna i tre diportisti a bordo vengono salvati. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 24 giugno, riferisce il Secolo XIX.

Sul posto sono intervenuti capitaneria di porto e vigili del fuoco e i tre diportisti sono stati recuperati dall’acqua e portati a riva.

Un precedente incidente nel mare di Genova si era verificato un mese fa, lo scorso 27 maggio, quando due imbarcazioni si sono scontrate al largo di Riva Trigoso, all’altezza di Punta Manara.

Nello scontro tra imbarcazioni un uomo, Walter Radelli, 47 anni, lavagnese, è stato sbalzato ed è finito in mare, dove è morto. Radelli era a bordo di un gozzo in compagnia di un amico per una battuta di pesca. Ad un certo punto la loro piccola barca è stata investita da un natante a motore di circa cinque metri, su cui viaggiavano tre persone. Radelli è stato sbalzato e per lui non c’è stato nulla da fare.