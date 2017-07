Seveso (Monza-Brianza), picchiata dal compagno, non lo denuncia. Anche lei aveva tentato di ucciderlo

SEVESO (MONZA-BRIANZA) – Botte a vicenda. E dopo lei, anche lui viene arrestato. Protagonista, una coppia di Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Nel 2012 era stata lei, una disoccupata di 44 anni, a finire in carcere per tentato omicidio dopo aver accoltellato il compagno, un operaio di 33 anni con precedenti di detenzione e spaccio di droga. Adesso è lui ad essere stato messo agli arresti domiciliari per aver picchiato la compagna.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che una sera li hanno sentiti gridare più del solito, racconta Sonia Ronconi sul Giorno. La donna è stata portata al pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate una distorsione cervicale, il naso fratturato, costole rotte e un trauma al torace, con una prognosi di 20 giorni. Non ha però voluto essere ricoverata e non ha nemmeno denunciato il fidanzato per le violenze subite.

L’uomo è stato così denunciato solo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questo perché quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento della coppia lui, scrive il Giorno, li ha presi a calci e pugni. Due militari hanno riportato contusioni guaribili in 6 e 8 giorni.

L’aggressore è stato processato con rito direttissimo ed è stato inviato agli arresti domiciliari nel suo appartamento di Seveso, con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Ma questa non era la prima volta che la coppia finiva al centro di un’indagine: