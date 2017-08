PALERMO – Stava percorrendo via Partinico, a Terrasini, in provincia di Palermo, quando all’altezza del binario della ferrovia le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate improvvisamente.

Erano circa le 17 di ieri, 2 agosto, quando l’auto con a bordo la mamma e i due figli piccoli è rimasta intrappolata e non poteva andare né avanti né indietro ed è rimasta sui binari per quasi tre ore. Sul posto, intorno alle 18, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori della ferrovia e i carabinieri.

Come riporta Palermo Today, il traffico però è andato in tilt. Anche le sbarre degli altri passaggi a livello presenti a Terrasini (via Palermo e via Consiglio), a Cinisi e a Carini sono rimaste abbassate e le auto incolonnate hanno raggiunto la strada statale 113 bloccando la circolazione. Solo dopo le 20 la situazione è tornata alla normalità.