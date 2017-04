Si lancia col parapendio dal viadotto: denunciato a Massa Carrara

FIRENZE – Denunciato dalla polizia stradale un uomo di 35 anni originario della provincia di Vicenza, che si era lanciato con il parapendio. L’uomo è stato denunciato dalla polizia stradale di Massa Carrara: il suo lancio era avvenuto da un viadotto dell’A15. L’allarme è stato lanciato da un automobilista il quale ha spiegato che una persona si era lanciata dal viadotto Rio Verde, a Pontremoli, alto più di 120 metri.

I poliziotti, recatisi subito sul posto, sono riusciti a rintracciare il 35enne prima che si allontanasse: aveva ancora con sé il paracadute, il casco con la telecamera e lo zaino. L’uomo è stato condotto in caserma, dove poi è giunta anche la fidanzata che lo aveva accompagnato in auto e, che dopo il lancio avrebbe dovuto recuperarlo. Per lui sequestro del materiale e denuncia per attentato alla sicurezza dei trasporti. Un episodio analogo, allo stesso viadotto dell’A15 dove peraltro c’è una barriera di protezione, si era già verificato nel 2010, protagonisti due australiani giunti in Italia per assistere al Gran Premio di Monza.