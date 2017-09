Siccità Roma, Acea blocca il piano di razionamento dell’acqua

ROMA – Acea per il momento ha bloccato il piano per il razionamento dell’acqua. L’operazione, che avrebbe previsto l’abbassamento di pressione nelle ore notturne in novanta zone della città, per il momento è rimandata. Tutto merito delle piogge di giovedì e, soprattutto, il temporale di sabato notte.

L’Acea, inoltre, ha recuperato circa mille litri al secondo grazie alla riparazione delle perdite nella rete idrica. Soltanto se le temperature dovessero rialzarsi o le perturbazioni in arrivo da giovedì e venerdì, come da previsioni, dovessero essere insufficienti, si tornerà a valutare di nuovo di ridurre la pressione notturna.