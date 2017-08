ROMA – Sigaretta in macchina con figlio dodicenne: multa 110 euro. Vietato fumare con minori in auto. Più di qualcuno pensa che non fumare in macchina in presenza dei figli sia una generosa concessione diciamo così filiale: accendersi una sigaretta in automobile con un minore a bordo è espressamente vietato dalla legge.

Se ne è accorto un automobilista di Trieste. La cronaca dal capoluogo giuliano sembra alludere a un quadretto familiare di serena normalità. E invece che ti combina il papà… fuma in macchina.