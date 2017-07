Silvia Cartocci lascia la professione di architetto a 37 anni per farsi suora

FUCECCHIO – A 37 anni lascia la sua professione di architetto per diventare suora. La protagonista di questa storia che arriva da Fucecchio in provincia di Firenze si chiama Silvia Cartocci. La donna ha appena preso i voti e si è fatta suora prendendo il nome di suor Maria Isabella dello Spirito Santo. La giovane fucecchiese, è così entrata a far parte della congregazione Benedettina delle suore riparatrici del Santo Volto di nostro signore Gesù Cristo, presso la Casa Madre l’Assunta di Bassano Romano, un convento con annessa casa di riposo in provincia di Viterbo.

Silvia ha deciso di cambiare radicalmente vita, abbandonando il suo lavoro per abbracciare Dio. Una scelta unica e che fa notizia, dato che in questi tempi trovare una persona che faccia una scelta del genere è piuttosto raro. Silvia aveva fra l’altro delle certezze lavorative che ha deciso di mettere da parte.

Come scrive La Nazione, alla cerimonia era presente anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli che ha rilasciato questa dichiarazione: