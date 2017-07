Siniscola (Nuoro), punto da un insetto alla guida finisce contro il guard rail

SINISCOLA (NUORO) – Un insetto lo punge sull’occhio e lui perde il controllo del furgone e finisce contro il guard rail. Tragedia sfiorata giovedì mattina, 6 luglio, sulla strada orientale sarda all’altezza di Siniscola (Nuoro), nella zona di San Teodoro.

Un giovane di 23 anni, addetto alla distribuzione di prodotti alimentari per una azienda di Siniscola, stava guidando il suo furgone delle consegne quando è stato punto ad un occhio da un insetto. Il giovane conducente, spiega La Nuova Sardegna, ha perso il controllo del mezzo, ma per fortuna nello schianto contro il guard rail non si è fatto male, nonostante l’impatto abbia fatto conficcare le lamiere nella carrozzeria, passata da parte a parte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola, che ha messo in sicurezza l’auto e ha liberato la carreggiata dal mezzo. I sanitari del 118 hanno accompagnato il ragazzo all’ospedale di Nuoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.