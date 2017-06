ROMA – La camera mortuaria del cimitero di Siracusa ridotta ad un mattatoio: le scioccanti immagini pubblicate su Facebook. Sembra il locale non sia stato ripulito dopo l’esecuzione di tre autopsie. La rabbia dei cittadini trova sfogo nei commenti al vetriolo nei confronti dell’amministrazione.

“Scusate la crudeltà di queste foto…ma mi sono rotto, qualcuno deve incominciare a pagare ..la giustizia deve farsi sentire…chi è il responsabile del cimitero?? Chi è il dirigente o funzionario del settore ..chi è l’Assessore. ..Sindaci, Vice Sindaco dove siete? ASL, polizia, carabinieri, guardia di finanza ..potete intervenire è mettere le manette a qualcuno o siete bravi solo a fare le multe ai bar per l igiene??” scrive Riccardo Piazza su Facebook, a corredo delle crudissime immagini pubblicate sulla propria pagina.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma sembra che le cause siano da attribuire a tre autopsie disposte dalla Procura ed effettuate in quei locali del cimitero. Finiti gli esami autoptici però, non si sarebbe provveduto immediatamente alla pulizia della camera mortuaria che, quindi, alla riapertura al pubblico del cimitero, si è presentata in condizioni scioccanti, come evidenziano i media locali.