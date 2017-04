ROMA – Sospendere la patente a chi usa lo smartphone alla guida. Questa la proposta di Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha annunciato sanzioni più severe contro chi si distrae al volante per via di telefoni cellulari, tablet e apparecchi simili.

Nencini parlando dopo l’incontro, a cui erano prensenti anche il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri e il direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, ha detto:

“A chi fa uso durante la guida di telefoni cellulari, smartphone o apparecchi simili applicare sanzioni più severe fino a prevedere la sospensione della patente di guida per un periodo determinato. Sono emersi interessanti suggerimenti per completare il lavoro in corso sulla sicurezza stradale, sui quali avviare un confronto con il ministero degli Interni”.

Tra questi, in particolare, la “modifica delle norme che regolano la circolazione dei veicoli stranieri: targhe e contrassegno di immatricolazione ben leggibili, chi non rispetta le disposizioni delle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito può essere soggetto a interdizione all’accesso al territorio nazionale, aumento sanzioni amministrative”.

E’ stato anche proposto di contrastare l’evasione assicurativa attraverso la rilevazione a distanza (come varchi Ztl, tutor, autovelox), di semplificare le procedura di notifica dei verbali di contestazione e di applicare la misura del sequestro del veicolo per la elusione del pedaggio autostradale, soprattutto per i veicoli commerciali stranieri.