SOLESINO (PADOVA) – Non paghi la multa? Il tuo nome finisce su internet e lì rimane, insieme all’indirizzo e alla targa dell’auto, per due mesi. Succede a Solesino, Comune della Bassa Padovana.

Come racconta Enrico Ferro sul Mattino di Padova,

C’è un ottantacinquenne di Solesino che dovrà pagare 2.264 euro per una multa presa il 25 giugno 2013 in via Nazionale. C’è invece un cinquantenne di Ceregnano che di euro dovrà sborsarne quasi 8 mila, per aver infranto più volte i limiti di velocità al volante della sua auto. Questi due trasgressori sono in buona compagnia, perché con loro ci sono altri 645 sventurati.