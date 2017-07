MILANO – Solomon Nyantakyi, l’ex calciatore del Parma sospettato di aver u****o la madre e la sorellina di 11 anni, è stato fermato a Milano. Il giovane è stato rintracciato dalla polizia, ma non è ancora accusato di omicidio.

La notizia del fermo non è stata ancora confermata, ma il giovane sospettato per l’omicidio della madre Nfum Patience di 43 anni e la sorellina di 11 Magdalene sarebbe stato rintracciato e fermato dalla polizia a Milano. Ancora non si conosce esattamente il luogo dove il giovane sarebbe stato rintracciato ma le indiscrezioni trovano negli ultimi minuti ulteriori conferme. Gli inquirenti starebbero in questo momento eseguendo gli ultimi aggiornamenti sulla persona fermata.

Le due, origini ghanesi ma da anni residenti in Italia, sono state trovate uccise, massacrate con una violenza indicibile, verso le 21 nel loro appartamento in via San Leonardo, nella prima periferia di Parma. Sono state uccise con molte coltellate, o forse con un altro oggetto contundente, tanto che la scena del delitto è apparsa raccapricciante: macchie di sangue ovunque, già nel corridoio e nell’ingresso, sui muri, ed è stato molto difficile accedere alle altre stanze senza correre rischi di inquinare lo scenario.

(Video da YouTube/Blitzquotidiano)