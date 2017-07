ROMA – Sondaggio Piepoli: italiani più poveri, ma all’80% si sentono felici. In generale gli italiani sentono di essere diventati più poveri rispetto a 5 anni fa, quando la crisi ha iniziato a dispiegare i suoi effetti. Tuttavia, in larga maggioranza si ritengono “felici” sebbene avvertano che il divario tra ricchi e poveri sta aumentando. E’ l’esito di un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli per la Stampa.

8 italiani su 10 non si lamentano anzi, giudicano soddisfacente la propria esistenza: il 66% si dichiara abbastanza felice, il 14% molto felice, il 17% poco felice, il 2% per nulla felice., l’1% non ha opinione.

“Rispetto a 5 anni fa lei si sente più…”: alla domanda il 41% ha risposto “più povero”, il 47% “ugualmente ricco”, il 10% “più ricco”, il 2% è senza opinione.