Sondalo, incidente sulla statale 38. Auto si ribalta per 100 metri, 6 feriti gravi

SONDALO – Grave incidente di Pasqua in Lombardia, sulle strade della Valtellina: un’auto con una famiglia a bordo si è ribaltata sulla statale 38 all’altezza di Sondalo (provincia di Sondrio). Sei i feriti, tutti in gravi condizioni. Tra loro anche due ragazzi di 10 e 15 anni, che viaggiavano sul veicolo con i genitori. L’incidente è avvenuto in località Madonna della Biorca. L’auto si è ribaltata, continuando la sua corsa per più di 100 metri.

Il racconto del Corriere della Sera: