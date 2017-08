NOVATE MEZZOLA (SONDRIO) – Scontro fra motoscafi nel lago di Mezzola, vicino al Lido di Novate (Sondrio) sabato sera. Cinque persone sono rimaste ferite, tre di loro in modo grave, nella collissione.

I feriti gravi, è stato spiegato dai pompieri, sono stati ricoverati all’ospedale Pelascini di Gravedona (Como). Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri: sul posto hanno operato quattro auto-ambulanze del 118 e l’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22, e le operazioni di recupero sono andate avanti per ore, come racconta il Giornale di Sondrio:

Per cause ancora da chiarire uno dei due motoscafi coinvolti, con a bordo due donne di nazionalità svizzera, dopo l’impatto è letteralmente volato sopra l’altro natante, ferendo alla testa i tre occupanti tutti uomini. Le due ragazze sono finite in acqua illese mentre i tre uomini sono rimasti tutti feriti, due dei quali abbastanza gravemente e sono stati trasportati all’ospedale di Gravedona.

Resta il mistero di cosa ci facessero lì a quell’ora le due imbarcazioni e di come si sia originato lo scontro. A stabilirlo saranno le indagini dei Carabinieri di Chiavenna, coordinati dal capitano Lorenzo Lega che hanno già disposto il sequestro dei natanti.